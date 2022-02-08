Meteoroloji’den İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kente alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin son hava durumu raporunda bugün beklenen yağışların Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Nevşehir, Niğde, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul'da bugün kuvvetli yağmur etkili olurken öğle saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler şöyle:

“Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu (Kars, Ardahan, Iğdır ve Van dışında), Güneydoğu Anadolu ile Samsun, Amasya, Tokat, Bayburt ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve Sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında) ile Nevşehir, Niğde, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar Marmara ve Ege'de düşecek

Hava sıcaklığının Marmara ve Ege'de 4 ila 8 derece azalacağı, İç ve kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında) ile Nevşehir, Niğde, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgâr vb. dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgâr uyarısı

Rüzgârın güney yönlerden, öğle saatlerinden itibaren Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Çığ tehlikesi uyarısı

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Buzlanma ve don uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.