Meteoroloji’den İstanbul’a yeni uyarı: Aralıklı sağanak yağışa dikkat

Meteoroloji tarafından İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın bugün de devam edeceği belirtildi. İstanbul için yapılan açıklamada "Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Manisa, Konya ve Trabzon çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’nin bugün saat 18:00’de sona erecek uyarısına göre, İstanbul’da dün etkili olan sağanak yağış bugün de devam edecek. Meteoroloji’nin İstanbul açıklamasında “Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı” ifadeleri kullanıldı.