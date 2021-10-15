Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından illere ait 15 Ekim tarihli hava durumu raporu yayınlandı. Peki, bugün hava nasıl olacak?
İşte 15 Ekim Cuma il il hava durumu tahminleri:
ÇANAKKALE 18°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğleden sonra Avrupa Yakası hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 13°C, 25°C
Parçalı bulutlu
A.KARAHİSAR 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
AYDIN 17°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) öğleden sonra kuvvetli, kıyı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
İZMİR 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) öğleden sonra kuvvetli, güney ve batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
MANİSA 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 31°C
Az bulutlu
ANTALYA 18°C, 27°C
Parçalı bulutlu
HATAY 16°C, 31°C
Az bulutlu
ISPARTA 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 8°C, 26°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 18°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu
KARS 6°C, 19°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 9°C, 20°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık