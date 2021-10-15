Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından illere ait 15 Ekim tarihli hava durumu raporu yayınlandı. Peki, bugün hava nasıl olacak?

İşte 15 Ekim Cuma il il hava durumu tahminleri:

ÇANAKKALE 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğleden sonra Avrupa Yakası hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 13°C, 25°C

Parçalı bulutlu

A.KARAHİSAR 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

AYDIN 17°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) öğleden sonra kuvvetli, kıyı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

İZMİR 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) öğleden sonra kuvvetli, güney ve batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

MANİSA 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 31°C

Az bulutlu

ANTALYA 18°C, 27°C

Parçalı bulutlu

HATAY 16°C, 31°C

Az bulutlu

ISPARTA 10°C, 24°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 11°C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 8°C, 26°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 18°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 21°C

Parçalı bulutlu

KARS 6°C, 19°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 9°C, 20°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 18°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık