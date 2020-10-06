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Yaşam

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

06 Ekim 2020 21:30

Meteoroloji'den Batı Akdeniz için gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

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