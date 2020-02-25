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Yaşam

Meteoroloji'den fırtına ve lodos uyarısı

25 Şubat 2020 13:31

Meteoroloji, yurdun batı kesimlerinde etkili olacak lodos fırtınasıyla ilgili uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Yarın(Çarşamba) güney ve güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgârın; öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında fırtına(60-75 km/saat), Perşembe günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı ile Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

 

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