Meteoroloji'den fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre öğle saatleri itibariyle İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin kuzey bölgeleri için şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Öte yandan Rize, Artvin ve Trabzon çevrelerinde şiddetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, gece saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

Hava sıcaklılarının ülkenin kuzey kesimlerinde e 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın genellikle batı ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Yağışların, gece saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, vb) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu