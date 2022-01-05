Meteoroloji'den Ege ve Akdeniz için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege ve Batı Akdeniz ile Hatay ve Osmaniye çevreleri sağanak yağışlı, diğer bölgeler parçalı bulutlu. Artan sıcaklıklarla birlikte, karların erimesiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirme şöyle:

"Ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri, Isparta'nın güney kesimleri ile Osmaniye, Hatay ve Gaziantep çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle güney ve güneybatı, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kar erimesi ve çığ riski

Yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artması ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmektedir."