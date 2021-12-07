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Yaşam

Meteoroloji'den Doğu ve Güneydoğu için kuvvetli yağış uyarısı

Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi

07 Aralık 2021 23:20

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yarın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görülecek yağışların, sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı şeklinde olacağı belirtildi.

Paylaşımda, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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