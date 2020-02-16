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Yaşam

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına, Ege ile Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor

16 Şubat 2020 15:23

 

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