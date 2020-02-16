Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yağış tahmin ediliyor.Yağışların, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun olmak üzere genellikle karla karışık yağmur ve kar, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına, Ege ile Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.