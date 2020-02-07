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Yaşam

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Yarın ülke genelinde hava yağışlı olacak

07 Şubat 2020 22:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in yüksek ve iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

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