Meteoroloji'den çok sayıda ile kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), çok sayıda il için kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrı yapan MGM'nin uyarısının bitiş zamanının yarın saat 14.00 olduğu kaydedildi.

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Niğde, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Erzincan ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ise iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Uyarıların başlangıç periyodunun bugün saat 18.00, bitiş zamanının ise yarın saat 18.00 olduğu belirtildi.

"Dikkatli ve tedbirli olunmalı"

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunduğu açıklamasında şunları kaydetti:

"Yağışların; Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

"Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."