Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporunda bugün için çok sayıda kente sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da fırtına beklendiğini duyururken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusu için çığ uyarısında bulunuldu.

Bugün Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış, gece saatlerinde Erzurum ve Bingöl çevrelerinde ise kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Erzurum ve Bingöl çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyı kesimlerinde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgâr uyarısı

Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da fırtına (40-70 km/sa), Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çığ uyarısı

Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.