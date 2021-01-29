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Yaşam

Meteoroloji'den bölge bölge sağanak yağış ve kar uyarısı

29 Ocak 2021 19:39

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ankara ve Bolu'da yarın yoğun kar yağışı, Doğu Akdeniz'de ise sağanak beklendiğini açıkladı.

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