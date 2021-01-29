Meteoroloji'den bölge bölge sağanak yağış ve kar uyarısı

MGM'den yapılan uyarıya göre, öğle saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzeyi (Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül, Kahramankazan) ile Bolu'nun güneydoğusunda (Seben, Kıbrısçık, Dörtdivan, Gerede, Yeniçağa ve Bolu il merkezi) yoğun kar yağışı etkili olacak.
Kuvvetli rüzgarla tipi şeklinde meydana gelecek yağışın 10-25 santimetre yeni örtü bırakması beklendiğinden buzlanma ve don ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Yarın akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de (Adana, Osmaniye, Hatay) sağanak ve gök gürültülü sağanağın çok kuvvetli, İskenderun körfez çevresi ile Hatay'ın genelinde yer yer aşırı olması ve yüksek kesimlerde kar yağışı ile örtü oluşumu öngörülüyor.
Sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı önlem alınması önem taşıyor.
Bazı illerde beklenen sıcaklıklar
- Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 3
- İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren batısı yer yer yağmur ve sağanak yağışlı 9
- İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 10
- Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli ile öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı 15
- Antalya: Parçalı, akşam saatlerinden sonra batısı çok bulutlu 15
- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 9
- Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı 9
- Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 1
- Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu 6