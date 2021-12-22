Meteoroloji’den birçok ile kar yağışı uyarısı

İstanbul Anadolu Yakasında bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), çok sayıda il için kar yağışı uyarısında bulundu. Çığ tehlikesine de dikkat çeken MGM, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Amasya ve Çorum dışında Karadeniz geneli, Doğu Anadolu’nun doğusu ile bu akşam saatlerinde Denizli, Isparta, Konya, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Karadeniz kıyıları ve Marmara’nın kuzeydoğusunda karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış, Artvin ve Rize’nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve Çarşamba sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı doğu kesimlerde güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’nin yaptığı uyarılarda şu ifadeler yer aldı:

"Yağışların, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış, Artvin ve Rize’nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sel, su baskını, Heyelan, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Anadolu’nun doğusunda kar yağışının yer yer yoğun olması beklendiğinden yüksek kesimlerin dik yamaçlarında çığ tehlikesi oluşma ihtimaline karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."