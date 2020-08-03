Meteoroloji’den birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağını ve diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağını tahmin eden Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), çok sayıda il için de gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Kuvvetli yağış uyarısı

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin kıyıları, Isparta, Antalya, Konya’nın Beyşehir ilçesi, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay’ın Dörtyol ilçesi ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile yarın zamanla Güneydoğu Anadolu’da batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Uyarıların bitiş periyodunun ise 4 Ağustos saat 18:00 olduğu belirtildi.