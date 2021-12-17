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Yaşam

Meteoroloji'den Batı Karadeniz'e fırtına uyarısı

17 Aralık 2021 00:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yaptı. Açıklamada, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre; Batı Karadeniz'in doğusunda, Kocaeli-Sinop arasında, gece saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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