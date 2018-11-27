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Meteoroloji' den Antalya için çok kuvvetli yağış uyarısı

ANTALYA(DHA)Meteoroloji, bugün  öğle saatlerinden sonra  Antalya  ve çevreleri için çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu

27 Kasım 2018 15:34

ANTALYA(DHA)Meteoroloji, bugün  öğle saatlerinden sonra  Antalya  ve çevreleri için çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan  açıklamaya göre; bugün öğleden sonra başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak Çarşamba ve Perşembe günleri Antalya\'nın doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya) aralıklarla şiddetli olmasının beklendiği bildirildi.
Yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve deniz üzerinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı  yetkililerden ve vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi...

 

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