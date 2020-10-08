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Meteoroloji'den 7 il için turuncu, 7 il için sarı kodlu uyarı

08 Ekim 2020 09:14

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre Marmara ve Ege Bölgesi'nde sağanak ve dolu yağışı bekleniyor. Meteoroloji, İstanbul'un da içinde bulunduğu 7 ile turuncu kodlu uyarı yaptı. 7 il için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.

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