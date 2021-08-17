Meteoroloji'den 5 günlük tahmin; yağmur geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu tahminine göre, yurdun kuzey kesimlerinde yerel olarak kendini gösteren yağışlar, hafta sonuna doğru etki alanını genişletecek. Yurt genelinde Sıcaklık değerlerinde düşüş bekleniyor. İstanbul’da sıcaklık değerleri, hafta sonu 28 dereceye inecek.

Meteoroloji tarafından yayınlanan hava tahminlerine göre Karadeniz’de süren yağışlar bir süre daha devam edecek ve geniş bir alanı etkileyecek. İstanbul ve çevresinde perşembe günü yağış beklenirken, sağanaklar hafta sonu etkisini kaybedecek. Hava sıcaklıklarında ise düşüş gözlenecek, bugün İstanbul’da 32 derece seviyesinde olan sıcaklık değerleri, hafta sonu 28 dereceye inecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ordu çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.