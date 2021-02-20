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Yaşam

Meteoroloji'den 4 şehir için zirai don uyarısı

20 Şubat 2021 21:36

Meteorolojiden Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te zirai don olayının bugünden itibaren 22 Şubat Pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Muhtemel olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin yapıldığı bölgelerde tarımla uğraşan üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. 

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