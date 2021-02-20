Meteoroloji'den 4 şehir için zirai don uyarısı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="spot-title">Meteorolojiden Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısında bulunuldu.</p>\n<div class="img">\n<div class="widget-author-label type1">\n<div class="wrapper">Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te zirai don olayının bugünden itibaren 22 Şubat Pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.</div>\n</div>\n<p>Muhtemel olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin yapıldığı bölgelerde tarımla uğraşan üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. </p>\n</div>\n</body>\n</html>