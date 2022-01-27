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Çevre

Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar uyarısı

Buzlanma, don ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğu belirtilerek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi

27 Ocak 2022 09:24

Meteoroloji,  Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için 'kuvvetli kar uyarısında bulundu. Vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta hava çok bulutlu, zaman zaman yoğun karlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 1, sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 3, Muş ve Bitlis'te 1 derece ölçülmesi bekleniyor.

Bölgede, buzlanma, don, sis ve pus ile eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor. (AA)

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