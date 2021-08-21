Meteoroloji'den 4 il için sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam saatlerinden itibaren Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısı yaparak, meydana gelebilecek sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün cumartesi akşam saatlerine kadar kapsayan günlük hava tahmin raporuna göre, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile Samsun’un doğusu ve Hakkari’nin kuzeydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu akşam saatlerinde Trabzon’un batısı ve Giresun çevrelerinde, gece saatlerinden itibaren Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-50 yer yer 100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.