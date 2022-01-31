Meteoroloji’den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yarın kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Trakya'da görülecek sağanağın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın genelinde kuvvetli olması (20-50 kg/m2) öngörülüyor.

Çarşamba günü zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi tahmin edilen sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.