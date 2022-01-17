Meteoroloji'den 3 il için "çok kuvvetli" yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri için "çok kuvvetli yağış" uyasında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Doğu Akdeniz'de beklenen yağışların; 18.01.2022 Salı günü sabah saatlerinden itibaren; Osmaniye'de kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2), Hatay'da çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak, Kahramanmaraş çevreleri ve Osmaniye'nin doğu kesimleri ile Hatay'ın kuzeydoğusunda (Hassa) yoğun kar (20 cm. üzeri) yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek; sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.