Meteoroloji'den 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında İstanbul ve İzmir'in de olduğu 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. Söz konusu illerde; kar yağışı ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından "Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Iğdır" için turuncu; "Erzurum, Tunceli, Bingöl, Siirt, Şırnak, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa" için de sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

Fırtına Marmara Bölgesi'ni terk ediyor

Marmara Bölge geneli ile İzmir ve Manisa çevrelerinde dün başlayan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bugün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışlarına dikkat

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün güneydoğu kesimlerde görülecek olan kar yağışlarının, Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Erzurum’un güneydoğu, Siirt ve Şırnak’ın doğu, Van’ın güney ilçelerinde Perşembe günü sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun (15-40 cm) olacak şekilde yeni örtü yapması bekleniyor.

Çığ tehlikesine dikkat

Doğu Anadolu Bölgesi geneli ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlı yerlerde çığ riski bulunmakta. Özellikle Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde vatandaşların ve yetkililerin çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önerildi.

Bazı illerde hava sıcaklıkları

ÇANAKKALE 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 3°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ 4°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KOCAELİ 3°C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

A.KARAHİSAR -4°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ADANA 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam il merkezi ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı

HATAY 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ISPARTA 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA -4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

KAYSERİ -5°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -2°C, 6°C

BOLU -5°C, 4°C

DÜZCE -1°C, 9°C

KASTAMONU -4°C, 6°C

ZONGULDAK 2°C, 8°C

RİZE 3°C, 7°C

SAMSUN 2°C, 9°C

TOKAT -1°C, 6°C

TRABZON 4°C, 8°C

ERZURUM -5°C, 1°C

KARS -7°C, -2°C

MALATYA 1°C, 7°C

VAN -3°C, 6°C

DİYARBAKIR 0°C, 12°C

GAZİANTEP -1°C, 11°C

SİİRT 5°C, 11°C

ŞANLIURFA 5°C, 12°C