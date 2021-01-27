Meteoroloji'den 20 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 ilde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yoğun kar, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kuvvetli kar beklendiği belirtildi.

MGM, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yoğun kar (20-50 cm), Bolu Dağı geçişi olmak üzere Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kuvvetli kar (5-15 cm) beklendiğini duyurdu.

Başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak Antalya'yı Konya'ya bağlayan geçitlerde yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Mersin ve çevresinde sel uyarısı

Yağışların; Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

Ağaç ve direk devrilmesi yaşanabilir

Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olduğu belirtildi.

Ankara'da buzlanmaya dikkat

Meteoroloji tarafından Ankara için yapılan uyarıda "Ankara'da halen yağmur olarak devam eden yağışın, gece saatlerinden itibaren yükseklerinden başlayarak kar yağışına dönüşmesi ve 2-5 cm civarı örtü yapması bekleniyor. Özellikle buzlanma ve don olayı nedeniyle başta yüksek kesimler olmak üzere sabah saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İşte kar beklenen iller

EDİRNE -3°C, 4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

İSTANBUL 0°C, 5°C

Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, batı ve yüksekleri ile zamanla il geneli kar yağışlı

KIRKLARELİ -5°C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KOCAELİ 1°C, 5°C

Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı

AFYONKARAHİSAR -2°C, 1°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 2°C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

İZMİR 3°C, 7°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

MANİSA 1°C, 6°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

ANTALYA 5°C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda kuvvetli, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ISPARTA -2°C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğusunun yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

ANKARA -1°C, 1°C

Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

ÇANKIRI 0°C, 2°C

Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

ESKİŞEHİR -2°C, 1°C

Çok bulutlu karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA -2°C, 4°C

Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

BOLU -1°C, 1°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu Dağı geçişi başta olmak üzere yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE 2°C, 4°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KASTAMONU -1°C, 1°C

Çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM -4°C, 2°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın kar yağışlı

HAKKÂRİ -4°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

SİİRT 4°C, 10°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı