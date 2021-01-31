Meteoroloji'den '1987 kışı’ yanıtı: Bırakın bir metrelik karı, hatta hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için konuşulan “Sert kış İstanbul’u vurup geçecek. Kar kalınlığı bir metreyi bulacak” söylentilerini yalanladı.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı açıklamada, “İstanbul’da önümüzdeki bir haftalık periyotta 1987 yılına benzer bir kış beklemiyoruz. Bırakın bir metrelik karı, hatta hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Hava İstanbul’da hafta ortasına kadar 14-15 dereceye kadar çıkacak. Pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde lokal sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. Genelde ülkemizi etkileyen soğuk hava Balkanlar’dan geldiği için öyle deniyor. Ancak önümüzdeki günlerde bu soğuk hava dalgası olmayacak” ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer, “Bugün Doğu bölgelerde yağışlar devam edecek. Doğu Akdeniz’in doğusu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, yükseklerde ise yoğun kar şeklinde görülmesini bekliyoruz. Pazartesi ve salı günü ise Marmara’nın batısı, kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde yağış beklenmiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Şubat ayında başlayıp, Mart ayına kadar devam eden 1987 kışında İstanbul’da 18 saat kar yağmıştı.