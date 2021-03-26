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Yaşam

Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı

26 Mart 2021 00:50

Ülkenin doğusunda bazı kesimlerde yarın kuvvetli ve yer yer kar yağışı tahmin ediliyor.

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