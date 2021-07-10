Meteoroloji’den 12 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Sakarya, Düzce, Bolu ve Karabük için sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı’nın kuzeyi ile Sakarya, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı’nın kuzeyi ve Iğdır’ın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.