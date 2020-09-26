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Meteoroloji’den 12 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!

26 Eylül 2020 20:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın için İstanbul dahil 12 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

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