Meteoroloji'den 10 il için sel uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de yarın sağanak yağış beklendiğini duyurarak, sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’de sağanak yağış beklendiğini belirtilerek, “Giresun’un doğu ve Trabzon’un batı ilçelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon’un doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Meteoroloji’nin açıklamasına göre, öğle saatlerinden sonra ise Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. (ANKA)