Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen: Akşam saatlerinden itibaren kar yağışı başlayacak ama çok etkili olmayacak

İki gün boyunca aralıksız devam eden kar yağışı İstanbul'u adeta esir altına aldı. Kar, dünden bu yana etkisini kaybetti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise İstanbul için bir kez daha turuncu kodlu uyarıda bulundu. Peki, İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?

"Akşam saatlerinden itibaren kar yağışı başlayacak"

İstanbul'da iki gün süren kar yağışından tıkanan yollar ve metrelerce uzayan araç kuyrukları kaldı. Megakent için uyarılar devam etse de kar yağışı etkisini iyiden iyiye azaltmaya başladı. Peki, İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yanıtladı. Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün önemli bir yağış yok İstanbul'da. Akşam saatlerinde yine Karadeniz'den gelen deniz etkisiyle birlikte bu akşamki gibi bir kar olabilir. Ama çok etkili bir kar olmayacak" dedi.

Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek?

Bugün aralıkla devam eden kar yağışı, yarından itibaren ise İstanbul'u terk edecek. Prof. Dr. Şen, "Sıcaklıklar 1-2 derece yükseliyor bugün. İstanbul'da 5 dereceye kadar da çıkabilir sıcaklık. Yarın ise İstanbul'da 6 dereceye kadar çıkar. Yarın iyice etkisini kaybedecek ve kar İstanbul'dan gidecek" diye konuştu.

Ancak yurdun büyük bölümünde kar yağışı bir süre daha etkili olmayı sürdürecek. Şen, "İç Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı var. Orta Karadeniz bölgesinde Tokat, Ordu'da kar yağışı devam ediyor" ifadelerini kullandı.