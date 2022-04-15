Meteoroloji: Bugün 6 ilde sağanak yağış bekleniyor, hava sıcaklıkları hafta sonu artacak

Meteoroloji’nin raporuna göre hava sıcaklıkları hafta sonu artacak. Bugün ise 6 ilde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler şöyle:
“Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 5°C, 23°C
Az bulutlu
İSTANBUL 6°C, 19°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 5°C, 21°C
Az bulutlu
KOCAELİ 7°C, 22°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 19°C
Az bulutlu
DENİZLİ 7°C, 25°C
Az bulutlu
İZMİR 10°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 7°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 9°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 12°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 4°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 12°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Sivas çevrelerinin çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 2°C, 19°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 0°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 6°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 5°C, 16°C
Parçalı çok bulutlu
SAMSUN 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 8°C, 13°C
Parçalı ve bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.
ERZURUM -8°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -10°C, 6°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 2°C, 19°C
Az bulutlu
VAN 0°C, 11°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 6°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 4°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 9°C, 23°C
Az bulutlu ve açık