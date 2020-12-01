Meteoroloji Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havaya karşı uyardı

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dün gece, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan, Edirne'den ülkeye girdi. Kurak geçen yılın ardından kar yağışı sevinçle karşılandı. Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü kentte yetkililer kar yağışının gün içinde ve hafta içinde beklenmediğini belirtti.

Meteoroloji'den ülke geneli için yapılan son değerlendirmelere göre ise, Trakya ile Marmara ve Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu sağanak yağışlı. Doğu Anadolu'nun batısı ise kar yağışlı. Marmara ve kıyı Ege'de poyraz akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek. Ayrıca iç bölgeler için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çalışan bir grup Edirneli vatandaşlar kar yağışını vardiya değişimi sırasında 9/8'lik ritimle çalan müzikte göbek atarak kutladı. Yerlerin beyaz olmasıyla göbek atan Edirneliler çalan müziğe eşlik ederek gönüllerince eğlendiler. Kar yağışına sevinen Edirneliler cep telefonuna çektikleri kamera görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak binlerce beğeni aldılar.

Hava sıcaklığının eksi-3 dereceye kadar düştüğü kentte, Meteoroloji yetkilileri kar yağışının gün içinde ve hafta içinde beklenmediğini belirtti.

Meteoroloji'den uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı ile Muğla, Antalya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Tunceli, Erzincan ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu