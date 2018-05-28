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Yaşam

Meteoroloji Ankara için saat verdi

Saat 14.00 ile 20.00 arası yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiği belirtildi

28 Mayıs 2018 16:36

Meteoroloji, Ankara’da saat 14.00 ile 20.00 arası kuvvetli sağanak ve dolu yağışı beklendiğini duyurdu. Vatandaşlardan sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması İstendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Ankara’da yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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