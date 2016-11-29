Meteoroloji açıkladı; nerelerde kar yağışı bekleniyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yağmur ve sağanak şeklinde etkili olan yağışların, bu geceden itibaren Trakya, Marmara’nın güneydoğusu, Kuzey Ege’nin iç kesimleri ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor" dendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü halen ülke genelinde yağmur ve sağanak yağış şeklinde etkili olan yağışların ani sıcaklık düşüşüyle gece yarısından itibaren kara dönüşeceği uyarısında bulundu.

Meteoroloji uzmanlarının Türkiye genelinde bugün ve yarına ilişkin tahminleri şöyle:

"Bu gece Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte önce Trakya, Marmara’nın güneydoğusu, Kuzey Ege’nin iç kesimleri ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yağışlar kara dönüşecek. Çarşamba günü Marmara’nın doğusu, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu ile Göller yöresinin yükseklerinde karyağışı olması tahmin ediliyor.

İç Anadolu'da 20, Batı Karadeniz'de kar 30 cm'e çıkacak

Kar yağışının yarın özellikle Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolunun doğusunda (10-20 cm, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer 30 cm) olması bekleniyor.

İstanbul'da karla karışık yağmur

İstanbul’da yağışın genel olarak kuvvetli poyrazla birlikte yağmur şeklinde olacağı gece saatlerinden itibaren ve yarın kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği ve yerde örtü yapmayacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının Perşembe günü Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Göller yöresinde aralıklarla etkisini sürdüreceği, özellikle Doğu Anadolu bölgesinde yoğun olacağı (10-20 cm, yükseklerinde yer yer 30 cm) tahmin ediliyor.