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Yaşam

Meteoroloji açıkladı; kar yağışı ne zaman bitecek?

Yağış, İstanbul'da pazartesi ve salı günleri de devam edecek

08 Ocak 2017 20:56

İstanbulluları yoğun kar yağışı ve tipi konusunda uyaran Meteoroloji, "Kar ne zaman bitecek?" sorusuna da yanıt verdi. Yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren kar yağışının azalması bekleniyor. Kuzeyden esecek rüzgarlar hissedilecek sıcaklık değerlerini iyice düşürecek. Kar yağışı İstanbul'da Pazartesi, Salı günleri de devam edecek. Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise karla karışık yağmur görülecek. 

İstanbul'da Cuma günü başlayan kar yağışı halen devam ediyor. Cumartesi günü -5 dereceyi gören İstanbullular, bu akşam ise -6 dereceyi görecek. Kuzeyden esecek rüzgarlar hissedilecek sıcaklık değerlerini iyice düşürecek. Kar yağışı İstanbul'da Pazartesi, Salı günleri de devam edecek. Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise karla karışık yağmur görülecek.

Türkiye'nin batı kesimlerinde sıcaklıklar hissedilir derecede azalması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

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