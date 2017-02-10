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Yaşam

Meteoroloji açıkladı; İstanbul'daki kar yağışı kaç gün sürecek?

Soğuk hava etkisini tüm yurtta gösterecek

10 Şubat 2017 13:11

İstanbul'da yarından itibaren 3 gün sürecek kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Güney ve İç Ege, Doğu Karadeniz kıyıları, Burdur, Antalya'nın batısı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Kayseri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ordu ve Samsun'un doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hafif kar, yağış alan diğer yerlerde aralıklı hafif yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları, kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, iç ve doğu bölgelerde zaman zaman güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği bekleniyor.

İstanbul'a kar geliyor

İstanbul'da havanın bugün parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise 4 derece birden düşeceği bildirildi. Hafta sonu kentte kar yağışı etkili olacak. Öte yandan AKOM'un uyarısına göre, yurdumuz Sibirya üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girerken, 11 Şubat Cumartesi (yarın) akşamı ile 15 Şubat Çarşamba günleri arasında İstanbul'da soğuk hava, fırtına, buzlanma ve kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

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