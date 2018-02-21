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Yaşam

Meteoroloji açıkladı; İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Sıcaklık, ülkenin güney kesimlerinde 2 ile 4 derece azalacak

21 Şubat 2018 12:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre İstanbul'a kar geliyor. Yapılan son tahminlere göre, çarşamba gününden itibaren Marmara Bölgesinde etkili olan yağışlar, 25 Şubat pazar günü İstanbul'da yerini karla karışık yağmura bırakacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu raporuna göre ülkenin güney kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Anadolu'nun batısı ile Sinop, Samsun, Gümüşhane, Bayburt, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul'a kar ne zmana yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, çarşamba gününden itibaren Marmara Bölgesinde etkili olan yağışlar, 25 Şubat pazar günü İstanbul'da yerini karla karışık yağmura bırakacak.

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul'da beklenen kar yağışını değerlendirdi. İstanbul'da bugün hava durumu ise; çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri, gece saatlerinde il geneli hafif yağmurlu geçmesi bekleniyor.

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