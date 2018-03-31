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Yaşam

Meteoroloji açıkladı; hava sıcaklıkları ne zaman artacak?

İşte hava sıcaklığının azalacağı ve artacağı bölgeler...

31 Mart 2018 03:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; hava sıcaklığının doğu kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, batı bölgelerde ise 6 ila 10 derece artacağı tahmin ediliyor. 

Yapılan son değerlendirmelere göre, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Kilis, Sinop, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, batı bölgelerde 6 ila 10 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 12

İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 14

İzmir: Parçalı az bulutlu 20

Adana: Parçalı bulutlu 23

Bursa: Parçalı bulutlu 15

Antalya: Parçalı bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, güney kesimleri yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17M

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