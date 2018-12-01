Meteoroloji açıkladı; hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Türkiye'yi etkisi altına alınan yağışlı ve soğuk havanın ülkeyi terk edeceğini ve sıcaklıkların artacağını söyledi. Coşkun, hafta sonu Trakya'nın iç kesimlerinde özellikle gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don beklendiğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun şöyle konuştu:

"Ülkemizi etkisi altına alan yağışlı ve kuzeybatı kesimlerdeki soğuk havanın hafta sonunda ülkemizi terk etmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta başında Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir ılık ve yağışlı sistemin güney kesimlerimizden başlayarak ülkemizi etkisi altına alacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak artması, önümüzdeki hafta batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor."

"Sürücüler dikkatli olsun"

Coşkun, hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağına işaret ederek, "Sıcaklıkların, önümüzdeki hafta batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" diye konuştu.

Hafta sonu Trakya'nın iç kesimlerinde özellikle gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don beklendiğini belirten Coşkun, şunları kaydetti:

"Özellikle kara yollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşlarımız dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Zirai faaliyetler ve seracılığın yapıldığı ve devam ettiği kıyı kesimlerimizde önümüzdeki hafta sonuna kadar zirai don hadisesi beklenmiyor. Yağışlar ve hava durumundaki bu gelişmeler mevsim şartları ve beklentilere uygundur. Vatandaşlarımızın kuvvetli hava olaylarının can ve mal kayıplarına yol açan zararlı etkilerinden korunabilmesi için meteorolojik tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz ediyor."