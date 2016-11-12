T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Meteoroloji 3 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sel ve su baskınlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı

12 Kasım 2016 19:15

Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı ve İzmir'in kuzeyinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerde beklenen sağanak yağışların, kuvvetli rüzgarla birlikte Çanakkale'nin güney (Ayvacık), Balıkesir'in batı (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) ve İzmir'in kuzey (Dikili ve Bergama) ilçelerinde etkili olacağı kaydedildi.

Açıklamada, sel, su baskını, ulaşımda aksama gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

ETİKETLER

Meteorolojiuyarı3 il için yağış uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24