Meteoroloji 3 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı ve İzmir'in kuzeyinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerde beklenen sağanak yağışların, kuvvetli rüzgarla birlikte Çanakkale'nin güney (Ayvacık), Balıkesir'in batı (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) ve İzmir'in kuzey (Dikili ve Bergama) ilçelerinde etkili olacağı kaydedildi.



Açıklamada, sel, su baskını, ulaşımda aksama gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.