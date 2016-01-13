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Yaşam

Meteoroloji'den 16 il için kar yağışı uyarısı

Yağışın doğu bölgelerinde daha etkili olacağı belirtildi

13 Ocak 2016 15:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, gece saatlerinde doğu bölgelerde başlaması beklenen yağışların yarın belli kesimlerde yoğun kar şekline dönüşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Meteoroloji'nin açıklaması şöyle:

"Bu gece doğu bölgelerimizde başlayacak yağışların; yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Gümüşhane, Bayburt, Artvin ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinde) ile Sivas'ın doğusu, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Muş'ta kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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