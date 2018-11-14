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Çevre

Meteoroji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Sağanak yağışın cuma günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor

14 Kasım 2018 18:47

Meteoroloji, İstanbul için iki günlük sağanak yağış uyarısında bulundu. Yarın sabah başlaması beklenen sağanak yağışın cuma günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, kuvvetli olarak aralıklarla cuma günü akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülüyor.

Yağış miktarının ilçelere göre metrekareye 25-75 milimetre arasında değişkenlik göstermesi beklenirken, meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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