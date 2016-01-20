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Yaşam

Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tüm yurt genelinde etkili olacak soğuk ve yağışlı havaya karşı uyarılarda bulundu

20 Ocak 2016 14:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye için yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının geldiği uyarısında bulundu. Soğuk havanın hafta sonuna kadar tüm yurt genelinde etkili şekilde hissedileceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tüm yurt genelinde etkili olacak olan soğuk ve yağışlı havanın etkisini hafta sonuna kadar sürdüreceği açıklandı.  

 

Soğuk hava tüm yurtta hissedilecek

 

Meteorolojiden yapılan açıklamada, yurdun bugünden itibaren Marmara,  Güneydoğu, Akdeniz,  Ege, Orta ve Doğu Karadeniz, bölgesinin yer yer karla karışık yağmurlu olacağı uyarısı yapıldı. Meteoroloji ayrıca Antalya, Zongulda, Bartın, Muğla illerinde yaşayanları olası sel baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.  Tüm Trakya bölgesi başta olmak üzere Ankara, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde yaşayanlara dona karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.

 

İstanbul'a kar uyarısı

 

Meteoroloji tarafından yapılan yazılı açıklamada, son yılların en en soğuk kış mevsimini geçiren İstanbul'un cuma gününden itibaren yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisinde kalacağı da belirtildi. 

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