Meteorloji uyardı: Ceviz büyüklüğünde dolu yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul'u etkisi altına alacak yağışların saat 12.00'de başlaması ve akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Mühendisi Abdullah Kahraman da bugün Marmara genelinde, İstanbul'u da kapsayan bir alanda, süper hücreli fırtına ve ceviz büyüklüğünde dolu yağışının meydana gelebileceğini belirterek vatandaşları uyardı.

Sigorta şirketleri de olası dolu yağışına karşı müşterilerini uyardı. Araç sahiplerinin araçlarını kapalı alanlarda muhafaza etmeleri tavsiye edildi. Birçok belediye ise yurttaşlarına olaya dair SMS attı.

İstanbul'da geçen yıl 27 Temmuz'da meydana gelen ve 20-25 dakika süren şiddetli dolu nedeniyle megakentte binlerce araçta ciddi hasar oluşmuştu.