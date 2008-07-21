Meteor yağmuruna hazır olun!

Perseid meteor yağmurunun bu sene en iyi gözlemleneceği zamanın Ağustos’un ikinci haftasında olması bekleniyor. 3-15 Ağustos arasında birçok küçük yıldız kayması görülecek. Ancak en iyi gözlem tarihi saatte 50 ila 100 arası meteor çarpması gerçekleşeceği Ağustos’un 11’i ile 12’si geceleri olacak.



Saniyede 11 ila 72 km. hızla çarpan göktaşlarının enerjileri ısıya ve ışığa dönüşüyor. Bu da halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak bilinen olayı meydana getiriyor. Uzmanlar, sabaha karşı saatlerde, açık bir havada daha iyi gözlem yapılacağını ve çıplak gözle seyretmenin mümkün olduğunu söylüyor.



ŞİMDİDEN BAŞLADI



17 Temmuz’da başlayan Perseid meteor yağmuru, dolunaya denk gelmesi sebebiyle saatte sadece birkaç tane görülebiliyor. Ağustos’un ikinci haftası bu sayı artacak ve muhteşem bir şova dönüşecek.



TEMMUZ VE AĞUSTOS’TA 10 METEOR YAĞMURU



Perseid dışında da Temmuz ve Ağustos aylarında en az 10 tane meteor yağmuru var. Bunların saatteki hızı daha düşük olsa da, daha farklı özellikleri var. 28 Temmuz’da en iyi gözlemlenebilen ‘Kova Takımyıldızı’(Southern Delta Aquarids) sönük ve orta hızda meteorlar, 30 Temmuz’dan sonraki birkaç gecede maksimuma ulaşan ‘Oğlak Takımyıldızı’ (Alpha Capricornids) ise yavaş ve parlak meteorlar, 17 Ağustos’ta ise ‘Kappa Takımyıldızı’ (Kappa Cygnids) yavaş ve bazen parlak meteorları gözlemleme imkanı veriyor.