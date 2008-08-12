Meteor yağmuru şöleni

Üniversitesi (AÜ) Ahlatlıbel Rasathanesinde düzenlenen etkinliklerle izledi.



TÜBİTAK'ın desteğiyle düzenlenen ve katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte, teleskoplarla ve çıplak gözle gökyüzü gözlemleri ve yıldız kaymasına ilişkin sunular yapıldı.



Çıplak gözle de izlenebilen bu gök olayını Rasathanede izleyenler, uzman astronomlarla gök bilim konularında sohbet etti ve gökyüzüne teleskoplarla baktı.



Yıldız kayması



"Kayan yıldızlar" ya da "akan yıldızlar" olarak da bilinen Perseid gök taşı yağmuru, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı tarafından bırakılan kalıntıların içinden Dünya'nın geçmesi sonucu oluşuyor.



Atmosfere çok büyük hızlarla çarpan parçacıklar yanarak, yıldız kayması denilen meteor yağmuru olayının gerçekleşmesine neden oluyor.



Atmosferde yanan meteorun bıraktığı izler, gökyüzünde tek bir bölgeden geliyormuş gibi görüldüğünden, meteor yağmurları, "saçılma noktaları" denilen bu bölgede bulunan takım yıldızlara göre adlandırılıyor.



Perseid yağmurunda, radyant noktası Kahraman (Perseus) Takımyıldızı doğrultusuna denk geldiğinden, eğer bir kayma olayı başından sonuna kadar izlenmek istenirse bu doğrultuya bakılması gerekiyor.