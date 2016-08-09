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Çevre

Meteor şöleni yeniden geliyor

Saatte yaklaşık 200 meteor yağmurunun gözlemlendiği Perseid meteor yağmurları, çıplak gözle izlenebilecek

09 Ağustos 2016 02:21

Gökyüzünde görsel bir şölen sunan Perseid meteor yağmurları, 12 - 13 Ağustos tarihleri arasında tekrar görülecek.

Saatte yaklaşık 200 meteor yağmurunun gözlemlendiği bu gök olayının en büyük özelliği teleskop vb. gibi bir ekipman olmadan, çıplak gözle gözlemlenebiliyor olması.

Geçtiğimiz ay Kaliforniya’da bir kişi, net olarak görülen Perseid meteor yağmurlarını kamerayla kaydetmiş ve 5 dakika boyunca süren görüntüyü YouTube üzerinden paylaşmıştı.

 

 

Webtekno'nun haberine göre, 12-13 Ağustos tarihinde tekrar gökyüzünde görünecek olan meteor yağmurları, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızın ardında kalan bir bulutu sayesinde gözlemlenecek. Dünya’nın Güneş’in etrafında dönmesiyle birlikte yılın her Temmuz aylarında görülen bu meteor yağmurlarının en yoğun görüldüğü zamanlar ise Ağustos ayının ortaları.

 

Perseid meteor yağmurları ilk kez M.S. 36 yılında gözlemlendi

 

Perseid meteor yağmurları ilk kez M.S. 36 yılında gözlemlenmiş, ilk bilimsel tanımlaması ise 1835 yılında Adolphe Quetelet tarafından yapılmıştı. Meteor yağmuruna Perseus Takımyıldızı bölgesinde rastlandığı için Perseid adı verilmiş.

 

Saatte yaklaşık 200 meteor yağmuru gözlemleniyor

 

Saatte yaklaşık 200 meteor yağmurunun gözlemlendiği bu gök olayının en heyecan verici kısmı ise teleskop vb. gibi bir ekipman olmadan, çıplak gözle gözlemlenebiliyor olması. Bu görsel şovun net olarak izlenebilmesi için kişilerin şehir ışıklarından uzak bir ortamda olması ve kuzeye doğru bakması gerekiyor.

 

 

 

 

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