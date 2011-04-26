METEKSAN çalışanlarının mal varlığına inceleme

T24-YGS'de yaşanan şifre skandalının ardından METEKSAN ve çalışanları mercek altına alındı. Savcılık çalışanların bilgisayar sistemlerini ve mal varlığını incelemeye aldı.



YGS’deki “şifreli kopya” iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, METEKSAN’da 3 gün inceleme yapan bilirkişi heyetinin, kısa bir bilgi notu hazırlayarak Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şadan Sakınan’a gönderdiği belirtildi.

Asıl bilirkişi raporunun da bu hafta içi savcılığa ulaşacağı öğrenildi. ALES’teki hatalı kitapçık skandalıyla ilgili de ÖSYM, bünyesinde soruşturma başlattı.

KPSS soruşturması kapsamında METEKSAN çalışanlarının da mal varlıkları incelemeye alındı.



52 saatlik inceleme



52 saat METEKSAN'da kalan TÜBİTAK ve Emniyet'te görevli bilirkişi heyeti, özellikle matbaada çalışan personelin görev alanı dışına çıkarak sisteme erişip erişemeyeceğini araştırdı.



Korsan saldırı araştırması





Ekibin matbaada yaptığı incelemenin ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Matbaanın bilgisayar sistemine içeriden ve dışarıdan herhangi bir korsan saldırı olup olmadığı yönünde incelemelerde bulundu. ÖSYM müfettişleri de ilk bine giren adayların kitapçıklarını mercek altına aldı.



TÜBİTAK kripto, emniyet ağ güvenliği



TÜBİTAK'ta görevli kriptoloji uzmanları, daha çok soru kitapçıkları ve bilgisayarlardaki şifreleme mantığı üzerinde yoğunlaştı. Emniyet personeli ise matbaada kurulu bulunan bilgisayarların içeri ve dışarıdaki sızmalara karşı güvenli olup olmadığını, saldırılara karşı nasıl bir güvenlik kalkanı oluşturulduğunu araştırdı. ÖSYM ile matbaa arasında oluşturulan bilgisayar sistemindeki güvenlik ağı da yakından incelendi.

Polisin matbaada yaptığı tetkiklerde çalışanların 'sisteme erişim bilgi düzeyini' de mercek altına aldığı öne sürüldü. Matbaa görevlilerinin bilgisayar sistemlerindeki yetki düzeyleri de tek tek araştırıldı.



METEKSAN yöneticisi: ÖSYM Başkanı'na sorun



METAKSAN Genel Müdürü Bilal Altın ve METEKSAN yöneticilerinin adliyeden çıkarken yaptıkları açıklamalar ise bir o kadar tuhaf oldu.

METAKSAN'da 6 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında, YGS'deki şifre iddialarıyla ilgili "Eğer bir hata aranacaksa o bizden kaynaklanıyor" diyen METAKSAN Genel Müdürü Bilal Altın'ın ve diğer yöneticilerin Ankara Adalet Sarayından ayrılırken rahat tavırları dikkat çekti. Bugün Gazetesi'nin sorularını "Bizim verecek bir hesabımız yok" diyerek geçiştiren Altın ve METEKSAN yöneticileri "YGS'deki şifre iddialarını ÖSYM Başkanı Ali Demir'e sorun" diye konuştu. Altın ve yöneticiler, "Tüm cevaplarınız ÖSYM Başkanı'ndadır" dedi.

Altın'ın "Şifre iddialarını ÖSYM Başkanına sorun" sözlerine karşılık METAKSAN yöneticisi "Herkesin tatmin olması gerekir elbette. Tatmin edemezsek bu iş biter" dedi. Altın ise "METEKSAN'a yönelik ciddi eleştiriler var" sorusuna kendinden emin bir cevap verdi. Altın, "5 yıldır bu işi yapıyoruz. Güven verilmese bu iş yapılmaz" diye konuştu.